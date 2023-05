Roma-Bayer Leverkusen, la moviola dei quotidiani: giusto non concedere il rigore su Belotti. Manca un giallo a Tah

Pagine Romaniste – Prima volta per l’arbitro inglese Oliver con la Roma. Pochi gli episodi difficili da risolvere. Giusto non concedere rigore sul contatto di Belotti in area avversaria. Il contatto che porta a terra il Gallo non è abbastanza per il penalty. Mancano alcuni cartellini gialli, come per esempio a Tah, ma prova positiva da parte del direttore di gara.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

La Gazzetta dello Sport (D. Longo) – Non c’è il rigore reclamato al 29′ del primo tempo dalla Roma. In area tedesca Belotti viene a contatto con Koussonou, ma il tocco e lieve e Oliver assegna la rimessa dal fondo. Manca però un giallo per Tah che al 17′ entra con il piede a martello su Abraham: l’arbitro concede giustamente il vantaggio ai giallorossi ma al termine dell’azione avrebbe dovuto ammonire il giocatore del Leverkusen. Giusto al 50′ il giallo per Andrich che, superato sulla fascia, stende Abraham. Al 57′ ammonito Diaby per una sbracciata su Pellegrini. Ne nasce una mischia che porta ai gialli per Mancini e Tah. Gialli nel finale anche per Abraham (proteste), Ibanez e Spinazzola. Voto: 6,5.

Corriere dello Sport (D. Cervellati) – L’errore più evidente del primo tempo di Michael Oliver,

non troppo convincente nell’attività di prevenzione e nella coerenza degli interventi disciplinari, è il mancato cartellino giallo a Tah per l’intervento su Abraham al 17′. L’arbitro inglese, che inizialmente aveva lasciato continuare il gioco con palla alla Roma, torna sui passi, dopo aver giudicato non concretizzato il vantaggio, e concede un calcio di punizione diretto, ma, erroneamente, non prende il provvedimento disciplinare: il giocatore del

Bayer era in ritardo e con lo scarpino sollevato da terra.

L’imprudenza era evidente. E l’ammonizione avrebbe potuto condizionare la gara di Tah che ha ricevuto poi giustamente un cartellino giallo (sarebbe stato il secondo), al 13′ del secondo tempo, dopo che era corso nel piccolo parapiglia generato dopo il fallo di Diaby (ammonito) su Pellegrini. E nella circostanza viene ammonito anche Mancini: la decisione è giusta, ma, poco più tardi, al 33′, Oliver risparmia un cartellino giallo a Palacios per un calcione rifilato a Pellegrini. Corrette le altre ammonizioni, e regolare l’intervento di Cristante che sulla linea di porta respinge col petto il tiro di Frimpong. Voto: 5,5.