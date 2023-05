Roma-Bayer Leverkusen, domani alle 14:45 la conferenza stampa di Mourinho e Spinazzola

Giovedì serata delle grandi occasioni. La Roma è attesa dal match di andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen. La sfida dell’Olimpico sarà un passaggio importante per i giallorossi attesi poi dal ritorno in Germania. Domani alle ore 11:00 la squadra scenderà in campo per la rifinitura, con i primi 10 minuti aperti alla stampa. Successivamente alle 14:45 interverranno nella consueta conferenza stampa di vigilia Mourinho e Spinazzola per presentare il match.