Roma-Bayer Leverkusen, arbitra Oliver: nessun precedente per i giallorossi, solo vittorie con i tedeschi

Michael Oliver sarà l’arbitro di Roma-Bayer Leverkusen. Gli assistenti saranno Stuart Burt e Lee Betts, il IV Uomo Craig Pawson. Stuart Attwell al VAR, mentre l’AVAR sarà affidato a Chris Kavanagh. Nessun precedente tra il direttore di gara inglese e la Roma. Tre vittorie in altrettanti precedenti con i tedeschi.

Per l’appuntamento che deciderà le sorti della stagione, Mourinho potrà contare su qualche uomo in più. Dybala marcia verso la titolarità. Ieri la Joya ha preso parte all’allenamento, il primo della settimana dopo il ko con l’Inter in cui ha disputato i venti minuti finali. Insieme a Paulo c’era anche Wijnaldum: Gini dovrebbe farcela per essere in panchina.