Bove gold regala il primo atto alla Roma: 1-0 contro il Bayer Leverkusen

Pagine Romaniste (R. Gentili) – La Sud, dove nel muretto occupato dai Fedayn è tornato lo striscione – per ora coperto – dei Fedayn, ha fatto campeggiare una delle frasi più belle dedicate a Roma. “Amor Romae nostra Lex”, l’amore per Roma è la nostra legge. Non può di certo essere un caso se il gol della vittoria nella semifinale d’andata di Europa League l’abbia firmato un figlio della Lupa, cresciuto in giallorosso e con gli stessi colori nel cuore. La Roma si aggiudica il primo round nella sfida per accedere grazie al gol di Bove (62’) dopo la respinta di Hradecky sul tiro di Abraham.

Il portiere della squadra di Xabi Alonso era stato prodigioso soprattutto nel primo tempo: Ibanez, tra i migliori, aveva colpito benissimo la punizione di Pellegrini, ma l’estremo difensore ha fatto il suo dovere. Meno Belotti, che in un paio di situazioni è mancato della forza necessaria a superarlo.

Dalle parti di Rui Patricio, invece, sono stati Andrich e Wirtz a creare allarmismi. La prossima settimana in Germania per completare l’opera e volare a contendersi il secondo trofeo europeo consecutivo.

IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham.

A disposizione: Boer, Svilar; Missori, Zalewski; Keramitsis, Wijnaldum, Camara, Volpato, Tahirovic; Dybala.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Smalling, Llorente, Karsdorp, Kumbulla, El Shaarawy.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapiè; Frimpong, Andrich, Amiri, Kossounou (33’Bakker); Diaby(72′ Adli) ,Hlozek(72′ Azmoun) Wirtz.

A disposizione: Pentz, Lomb, Neutgens, Bakker, Focus-Mensah, Amiri, Demirbay, Bakker, Azhil, Hudson-Odoi, Azmoun, Hlozek.

Allenatore: Xabi Alonso.

Indisponibili: Bellarabi, Schick, Lunev.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Arbitro: Oliver.

Assistenti: Burt-Betts.

IV Uomo: Pawson.

VAR: Attwell.

AVAR: Kavanagh.

Cronaca

90′- Concessi 4′ di recupero

89′-Giallo per Ibanez

76′-Cambio Roma esceno Bove Belotti entrano Wijnaldum e Dybala

71′- Doppio cambio Bayer fuori Diaby e Hlozek dentro Azmoun e Adli

62′- GOL DELLA ROMA: HA SEGNATO BOVE 1-0

57′- Giallo per Tha

57′- Giallo per Mancini

57′- Giallo per Diaby

49′- Giallo per Andrich

46′- Ricomincia il match

47′-Finisce il primo tempo

45′- Concessi 3′ minuti di recupero

33′- Cambio per infortunio nel Bayer esce Kossounou entra Bakker

19′- Colpo di testa di Ibanez si salvano gli ospiti

6′- Ancora Bayer vicino al gol conclusione che si spegne sul fondo

1′- Conclusione Bayer para Rui

0′-Comincia la partita