Roma, battere il Feyenoord: Wijnaldum sa come si fa

Leggo – Un rinnovo che era nell’aria, un ritorno di fiamma e un ex che incontrerà per la prima volta la squadra per cui ha sempre fatto il tifo. Il ritorno dalle feste non è stato per niente banale in casa Roma, dove ieri si è brindato al rinnovo ormai solo da annunciare di Smalling: biennale (annuale con opzione) a 3,5 milioni per l’inglese che ha limato gli ultimi dettagli in mattinata.

Domani la Roma sarà impegnata a Rotterdam contro il Feyenoord a caccia di vendetta dopo la finale di Conference di 10 mesi fa. Un avversario che Wijnaldum conosce molto bene. Col Feyenoord, infatti, Gini ha giocato dal 2004 al 2011 ottenendo l’esordio in Erevdivise a soli 16 anni. Un totale di 135 presenze prima del passaggio al Psv. “È la squadra per cui ho sempre tifato, sarà dura affrontarla“, ha detto in un’intervista Winjaldum che dovrebbe affiancare Pellegrini alle spalle di Dybala.