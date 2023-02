Roma basta dubbi: bisogna vincere e il Re delle coppe sa come si fa

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) –José Mourinho sembra avere lo sguardo di chi ha visto giorni migliori, ma le coppe europee sono il suo terreno di caccia, quello che gli ha consentito – solo a maggio scorso – di alzare al cielo la mano aperta, ad indicare la cinquina di trionfi che lo ha caratterizzato. Due Champions, due Europa League, una Conference: il palmares racconta magie indimenticabili.

Roma non manca la litania legata a una rosa che lo Special One giudica insufficiente, ma in una notte come questa i giudizi alla fine saranno spietatamente legati solo al risultato. E lui questo lo sa benissimo. “Vogliamo sempre vincere – dice -. Sappiamo che per noi sarebbe durissimo arrivare a maggio in due competizioni, ma preferiamo gestire questa difficoltà, anche se sarebbe più facile giocare solamente in campionato”. Impressioni? Meglio non provarci, perché le polemiche potrebbero avvelenare le prossime settimane. Bisogna vincere e per farlo, occorre che Dybala, Abraham e Pellegrini possano dare il loro contributo, ma la domanda è: in che percentuale? ”È dura – ammette l’allenatore portoghese -, non mi piace questa situazione. lo voglio andare a letto avendo già tutto chiaro in mente, ma non sarà così questa volta. Le decisioni finali su Pellegrini, Dybala e Abraham verranno prese domani mattina (oggi, ndr), sono in dubbio”.

A spingere la Roma ci sarà ancora una volta un Olimpico al 24° tutto esaurito, con la società che fa sapere come sia stata superata già domenica scorsa la quota del milione di spettatori complessivi.