Alla vigilia del derby, Marco Baroni, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa riguardo la vicinanza del Derby con l’Europa League: “Non credo che storicamente ci sia un altro derby giocato così ravvicinato a una partita di coppa. Questo non fa niente. Il derby si può giocare anche dopo un’altra partita perché è una partita straordinaria. Ci sarà tutta l’energia possibile e i tifosi ci aiuteranno ancora di più”.

Successivamente ha continuato cercando di distogliersi da possibili scusanti: “Io non voglio attaccarmi agli alibi ma è chiaro che alcune condizioni della gara contro il Bodo Glimt erano sfavorevoli. Ho detto sarà un’altra partita in quel senso. Siamo convinti che per noi ci sarà la possibilità di passare il turno. Derby d’andata? Tutto ti insegna sempre qualcosa. Quello che ci siamo detti è che vogliamo fare una partita di determinazione e di voglia. La squadra avrà tutte le energie che servono“.

Sulle condizioni della squadra.

“Belahyane? Reda è un giocatore che sta crescendo. È stato preso perché conoscevamo le sue qualità. Sarà sicuramente della partita. Gruppo? La squadra è consapevole della gara che ci aspetta. Oggi abbiamo una seduta di allenamento e poi restiamo qui. Dia e Castellanos? Sono due giocatori che avevano anche trovato la capacità di integrarsi alla perfezione. Castellanos sta rientrando. Deve stare sereno e sparare tutto quello che ha“.

Su come lavorare per fermare Dovbyk.

”Ad arginare Dovbyk non può essere un singolo ma deve essere tutta la squadra. Noi abbiamo un’identità e sicuramente non siamo una squadra conservativa. Noi siamo una squadra che deve dare e spendere tutto e questa cosa si può fare sempre. La squadra non deve mai perdere la fiducia o la consapevolezza“.