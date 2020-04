La Roma pensa anche ai bimbi. Regalo di Pasqua ai baby abbonati

iltempo.it (F.Biafora) – La Roma continua a fare iniziative per i propri abbonati in questo periodo di quarantena. Dopo gli over 75 tocca ai più piccoli. Da Trigoria hanno deciso di regalare ai bambini romanisti un pacco di Pasqua in cui non mancherà l’uovo di cioccolato con i colori della società. Nelle ultime ore il club giallorosso ha contattato tutti i genitori dei bambini dai 10 anni in giù che hanno sottoscritto un abbonamento per le partite casalinghe della Roma: in questi giorni partiranno le spedizioni.