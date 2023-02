Roma baby a Bologna: torna Majchrzak in attacco

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Stringere i denti e continuare a spingere per restare sul trono. La baby Roma non può fare diversamente perché il calendario da qui a fine mese propone tre sfide in successione dal coefficiente di difficoltà molto alto: Bologna, Atalanta e poi Torino.

“Gli impegni sono compressi ma vale per tutti. Bisogna essere bravi a recuperare. Non è facile mantenere sempre l’attenzione alta, la concentrazione, la stessa intensità. Ai ragazzi comunque servirà per maturare ma anche per proiettarsi il prima possibile nel calcio che conta“, spiega l’allenatore Federico Guidi.

Il tour de force parte oggi (palla al centro alle 14) con la trasferta contro il Bologna, posizionato a metà classifica ma con le carte in regola per rientrare nelle posizioni più ambite.

Rientra a disposizione Jordan Majchrzak, che ha finito di scontare la lunga squalifica, attiva fino all’altro ieri. L’attaccante era diventato il titolare della Primavera dopo l’addio di Satriano e il breve passaggio in prima squadra, sotto l’ala protettiva di Mourinho. Il cartellino rosso incassato nelle battute finali di Roma-Napoli di Coppa Italia e il conseguente stop hanno rallentato l’inserimento della punta negli schemi.