Roma avvelenata, Mourinho attacca l’arbitro

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Un punto è poco e il pareggio del Milan contro la Cremonese è l’unica buona notizia per la Roma che continua a perdere pezzi. Infortunato El Shaarawy (stagione probabilmente finita) ed espulso Celik nel finale, con Mourinho furibondo contro l’arbitro Chiffi: “Non penso che abbia avuto influenza sul risultato ma è il peggior arbitro della mia carriera. Tecnicamente è orribile, in campo non crea rapporto con nessuno. Dà un rosso a un giocatore che scivola, al 96′, in una partita morta. La Roma, come società, non ha la forza di accusarlo“. Roma che, adesso, si trova al settimo posto per la classifica avulsa. Dal 9 novembre in poi Roma e Monza hanno fatto gli stessi punti: 32.

La Roma si è presentata con più assenti che presenti: Dybala e Wijnaldum in panchina come statue; difesa senza Smalling, Kumbulla, Llorente e Karsdorp; Matic squalificato. Bello il primo tempo e pieno di tossine il secondo. Il Monza ha un’occasione dopo 40 secondi ma Rui Patricio è attento. Al contrario, Di Gregorio è distratto: perde palla sul pressing di Abraham e regala a El Shaarawy l’1-0.

Il pareggio di Caldirola ricorda quello preso dalla Roma sabato contro il Milan: su un pallone alto che taglia l’area, la difesa si stringe troppo al centro e manca un uomo sull’avversario lungo.