Da Trigoria dopo aver smentito nei giorni scorsi i nomi di Pioli e Allegri, stamattina la smentita è arrivata anche su Nuno Espirito Santo.

Non sembra essere chiaro se l’allenatore del Nottingham sia stato contattato o meno, ma sta di fatto che, ad oggi, non è sulla famigerata lista dei Friedkin per il post-Ranieri. Il casting, dunque per la panchina, continua, con Hutter del Monaco affiancato nelle ultime ore. I tifosi, aspettano con ansia l’annuncio.

Lo riporta il Corriere dello Sport