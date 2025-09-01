Proseguono i contatti tra la Roma e il Monza per Matteo Pessina. Secondo quanto riportato di Gianluca Di Marzio, il club giallorosso sta lavorando alla possibilità di un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione che potrebbe soddisfare entrambe le società.

Il capitano brianzolo rappresenta un profilo d’esperienza e duttilità che piace molto a Gasperini, ma la trattativa non è slegata da altri incastri di mercato. In particolare, l’operazione Pessina è direttamente collegata alla trattativa Baldanzi-Verona, con il giovane talento ex Empoli che potrebbe aprire scenari utili per sbloccare l’affare.