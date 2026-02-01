Due storie diverse, un unico filo conduttore: l’esperienza vissuta all’ombra del Colosseo. E un ricordo che, a distanza di anni, a Trigoria e dintorni resta indelebile. La Roma ha scelto due video celebrativi per festeggiare, sui propri canali social, i compleanni di due ex giallorossi che hanno lasciato un segno profondo nella Capitale.

Soprattutto il primo, Gabriel Omar Batistuta, il leggendario “Re Leone”, che oggi compie 57 anni. Acquisto tra i più importanti dell’era Sensi, l’attaccante argentino è stato uno dei simboli dello scudetto del 2001, trascinando la squadra a suon di gol. Spegne invece 47 candeline Juan. Il difensore brasiliano ha vestito la maglia della Roma dal 2007 al 2012, collezionando anche 9 reti complessive.