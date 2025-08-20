Roma, auguri sui social al Principe Giannini: 61 anni per la leggenda giallorossa

La Roma celebra il suo “Principe”. Oggi Giuseppe Giannini compie 61 anni e il club giallorosso, attraverso i canali social ufficiali, ha voluto rendergli omaggio con un messaggio speciale.

Un post per ricordare le cifre che lo hanno reso immortale nella storia romanista: 437 presenze, 75 gol, una carriera legata indissolubilmente alla maglia giallorossa. Giannini è anche membro della Hall of Fame della Roma, simbolo di un’epoca e di un legame eterno con la curva e i tifosi.

Il messaggio del club si chiude con parole semplici ma cariche di affetto: “Tanti auguri, Principe!”