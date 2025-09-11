La Roma festeggia oggi un ex protagonista della sua storia recente: David Pizarro, che compie 46 anni. Il club giallorosso ha voluto omaggiare il centrocampista cileno con un messaggio celebrativo diffuso sui propri canali ufficiali.

“Oggi David Pizarro compie 46 anni 🟡🔴

6 stagioni

🐺 207 presenze

⚽️ 16 gol

🏆 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa italiana

🎈 Tanti auguri, Pek!”

Arrivato a Roma nell’estate del 2006, Pizarro è stato per sei anni il faro del centrocampo giallorosso, diventando uno dei leader tecnici della squadra. Con la maglia della Roma ha disputato 207 partite, segnando 16 reti e alzando al cielo due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.