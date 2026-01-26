Una giornata speciale, che intreccia presente e passato della panchina giallorossa. Tra celebrazioni e ricordi indelebili, il mondo Roma si ferma un attimo per rendere omaggio a due allenatori che, in momenti diversi, hanno lasciato il segno con carisma e personalità.

In occasione del compleanno di Gian Piero Gasperini, attuale allenatore della Roma, un pensiero va anche a José Mourinho. Un augurio simbolico che unisce due figure centrali nella storia recente e attuale del club.

Mourinho, ex tecnico della Roma, resterà per sempre inciso nella memoria dei tifosi per aver portato un trofeo europeo nella Capitale, conquistando la Conference League: il primo titolo continentale della storia giallorossa. Un’impresa che ha segnato un’epoca e che continua a rappresentare un punto di riferimento emotivo e sportivo per tutto l’ambiente romanista.