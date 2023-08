Finalmente torna il campionato e la Roma. Attraverso un comunicato ufficale la società ha condiviso, attraverso il proprio sito, tutte le informazioni sulla sfida contro la Salernitana, in programma domenica alle ore 18:30. L’Olimpico sarà tutto esaurito e si consiglia, come sempre, di arrivare per tempo allo stadio. Questo il comunicato ufficiale

Riparte la Serie A e riparte la Roma, rinfrancata da una conferma: i propri tifosi. Domenica alle 18:30 contro la Salernitana l’Olimpico sarà tutto esaurito!

Sarà la prima uscita per i giallorossi, quelli in campo e quelli sugli spalti. Per cantare, per tifare, e per giocare tutti insieme la nostra prima partita. Mostreremo ai nuovi calciatori quale enorme differenza riesca a fare un Olimpico che non si limita ad assistere alla partita. Ma ne fa parte.

Gli orari

L’Olimpico è sold out – sono attesi 61 mila spettatori – ma potete consultare la pagina biglietti per vedere se qualche Abbonato Plus avesse rimesso in vendita il proprio posto per questa gara. I cancelli dello Stadio apriranno alle 16. Come sempre, l’ideale è arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio.

Chi avesse bisogno di supporto può rivolgersi al punto assistenza su viale delle Olimpiadi o al Call Center AS Roma: è attivo al telefono (06.89386000), per mail (callcenter@asroma.it) o tramite form, dalle 14:30 alle 18:Attivato l’abbonamento?

Ricordati di attivare l’abbonamento 23-24, prima di arrivare all’Olimpico! È facilissimo. Clicca sul pulsante sotto per scoprire come fare

Il Lupetto sul petto

Il Lupetto sarà ovunque, domenica. Sarà sul petto dei nostri giocatori, e potrà esserlo anche su quello dei nostri tifosi: sia di coloro che hanno già acquistato il Kit Home adidas 23-24 sia di coloro che compreranno online e all’AS Roma Store di viale delle Olimpiadi le maglie della nuova, fantastica, Lupetto Collection!

“Torna Unstoppable – Superiamo gli ostacoli”

Non solo la nostra squadra: si è rafforzato anche “Unstoppable – Superiamo gli ostacoli”, il servizio del Club pensato per facilitare il trasferimento allo stadio di tutti i tifosi con disabilità motoria, che necessitino di carrozzina.

In collaborazione con la Protezione Civile Arvalia, l’AS Roma predisporrà anche per questa stagione dei veicoli omologati per il trasporto dei disabili e dei loro accompagnatori per la sfida con la Salernitana, e per tutte le gare casalinghe. La novità è rappresentata dall’incremento della flotta: ora ci sono tre nuovi veicoli in più, grazie al contributo di Toyota e KINTO.

Per Roma-Salernitana il servizio è completo, ma si può fare richiesta per i match successivi, a partire da Roma-Milan. Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle 9 alle 18 ed esclusivamente entro le 14 nel giorno pre gara, da tutti coloro in possesso di un biglietto di accesso alla gara o di un abbonamento. In fase di prenotazione, il tifoso dovrà indicare la titolarità del biglietto/abbonamento con tariffa ridotta per persone con disabilità e il settore di riferimento (Tribuna Tevere).

Per prenotare basterà contattare il seguente recapito telefonico, attivo 24 ore su 24: 351.8484045. Per ulteriori informazioni si potrà invece scrivere all’indirizzo email trasportodisabiliroma@gmail.com

I parcheggi disabili

Sarà possibile accedere al parcheggio dello Stadio dei Marmi solamente per i possessori di abbonamento e/o biglietto con tariffa riservata a persone con disabilità non deambulanti.

Per entrare, sarà obbligatorio esibire al personale addetto ai controlli il contrassegno del parcheggio e l’abbonamento/biglietto della partita. Per garantire un corretto utilizzo dei parcheggi riservati, il personale potrebbe verificare l’effettiva presenza a bordo della persona con disabilità titolare del parcheggio.I parcheggi saranno accessibili fino a esaurimento dei posti disponibili.