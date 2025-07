La Roma attende il momento decisivo per portare Wesley nella Capitale. Il laterale brasiliano partirà dalla panchina nel classico Fla-Flu, nonostante le difficoltà del Flamengo nel reparto esterni. Una scelta che alimenta le voci di mercato e avvicina sempre di più il suo trasferimento in giallorosso.

Secondo quanto filtra, la Roma ha già presentato un’offerta da 35 milioni di euro più bonus, ritenuta molto competitiva e in linea con le aspettative del club carioca. L’accordo con il calciatore è già stato trovato, e ora si attende soltanto il via libera finale dal Flamengo per concludere l’operazione.