Ripresa degli allenamenti a Trigoria per la Roma di Gasperini, che dopo la sosta dovrà affrontare l’Inter in uno dei match più delicati della stagione. L’atmosfera è stata particolare, con Dan Friedkin presente a bordo campo per osservare da vicino la squadra, anche se tra assenze e acciacchi il gruppo non era al completo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre agli undici giocatori impegnati con le rispettive nazionali, mancavano anche Angeliño, Wesley e Bailey. Lo spagnolo non ha ancora smaltito del tutto l’influenza che lo ha costretto al forfait contro la Fiorentina, mentre Wesley sta recuperando da una contusione alla caviglia che però non dovrebbe metterne in dubbio la disponibilità per la sfida ai nerazzurri.

La notizia più positiva riguarda Leon Bailey: il giamaicano, fermo da alcune settimane, dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo già dalla prossima settimana. Nessuna preoccupazione invece per Paulo Dybala, che sfrutterà la pausa per ritrovare la migliore condizione fisica in vista del ritorno in campo.