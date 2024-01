Arrivano i complimenti ad Aureliano, per il modo in cui ha diretto la gara tra la Roma e l’Atalanta allo stadio Olimpico, da parte del designatore arbitrale. Stando a quanto riportato da SportMediaset, Rocchi avrebbe gradito il metro di giudizio tenuto dall’arbitro in un clima definito: “Allucinante”, nonostante l’espulsione di Mourinho e il successivo silenzio stampa giallorosso.