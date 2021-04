Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali. Calafiori dal 1′, davanti c’è Dzeko

Pagine Romaniste – La Roma deve rialzarsi dopo la brutta sconfitta contro il Torino. Questo pomeriggio all’Olimpico arriva l’Atalanta di Gasperini ed i giallorossi proveranno a centrare il primo successo in un big match in questo campionato. Paulo Fonseca si affida ai titolari per compiere questa “impresa”. In porta torna Pau Lopez che prende il posto di Mirante. In difesa spazio al trio Mancini-Cristante-Ibanez. Sulle fasce Karsdorp è sicuro del posto, mentre Calafiori ha vinto il ballottaggio su Bruno Peres. In mediana ci saranno Veretout e Villar. Infine Dzeko guiderà l’attacco, alle sue spalle agiranno Pellegrini e Mkhitaryan.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Fazio, Juan Jesus, Santon, Bruno Peres, Reynolds, Pastore, Darboe, Ciervo, Mayoral, Carles Perez.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: El Shaarawy, Kumbulla, Smalling, Spinazzola, Pedro, Zaniolo.

Squalificati: Diawara.

Diffidati: Veretout, Mancini.

ATALANTA BERGAMASCA CALCIO (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; Zapata.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Sutalo, Caldara, Toloi, Ruggeri, Kovalenko, Miranchuk, Pasalic, Lammers, Pessina, Muriel.

Allenatore: Giampiero Gasperini.

Indisponibili: Hateboer.

Squalificati: –

Diffidati: Freuler.

Arbitro: Calvarese.

Assistenti: Vivenzi-Valeriani.

IV Uomo: Prontera.

VAR: Fabbri.

AVAR: Del Giovane.

Ore 17.34 – Ecco i titolari dell’Atalanta:

Ore 17.15 – La Roma è arrivata allo Stadio Olimpico:

Ore 17.14 – La formazione ufficiale della Roma: