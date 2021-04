Roma-Atalanta, i convocati di Gasperini

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha reso nota la lista dei calciatori che prenderanno parte alla sfida contro la Roma per il turno infrasettimanale di Serie A, in programma domani, 22 aprile, allo Stadio Olimpico alle ore 18:30. Di seguito l’elenco dei giocatori nerazzurri:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri.

Centrocampisti: Freuler, de Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata.

