Durante la sfida tra Roma e Atalanta in onda su Dazn, sul risultato di 1-1, José Mourinho è stato espulso al 94’ per proteste dal direttore di gara Aureliano e salterà quindi la prossima sfida di Serie A contro il Milan. Lo Special One, in seguito ad un contatto tra Lukaku e Hien, aveva protestato dopo aver già rimediato un cartellino giallo nel corso della partita. Non si è fatto tardare il sostegno dello Stadio Olimpico che ha subito intonato cori per il proprio allenatore.