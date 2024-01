La Roma, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato le informazioni utili ai tifosi che, domenica 7 gennaio, si receranno allo stadio Olimpico per la sfida con l’Atalanta. I cancelli saranno aperti alle 18:15, con il calcio d’inizio alle 20:45. Questo il comunicato:

“Se Roma-Cremonese è stata la prima partita del nuovo anno in senso assoluto, Roma-Atalanta sarà la prima di Serie A del 2024 in casa nostra.

Si tratta di una sfida a tutti gli effetti per le zone “europee” della classifica. Le due squadre sono separate da un punto e vincere o non vincere farà differenza. Per questo servirà l’apporto di uno stadio pieno per accompagnare i nostri giocatori in campo verso un risultato positivo.

Per chi volesse vivere le emozioni dal vivo, sono disponibili gli ultimi biglietti. Si gioca domenica 7 gennaio all’Olimpico, calcio d’inizio alle 20.45.

Il match vale la giornata numero 19 di campionato, l’ultima del girone di andata.

Ecco le notizie utili per chi andrà allo Stadio.

Gli orari

I cancelli dell’Olimpico apriranno alle 18:15. L’indicazione è sempre quella di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio per godersi al meglio lo spettacolo della partita.

Chi avesse bisogno di supporto può rivolgersi al punto assistenza su viale delle Olimpiadi o al Call Center AS Roma: il servizio è attivo sia al telefono (06.89386000), sia per mail (callcenter@asroma.it), sia tramite form dalle ore 17:00 di domenica.

Ritira il welcome pack

Roma-Atalanta sarà l’ultima occasione per ritirare il Welcome Pack 23-24 allo stadio Olimpico.

Nel prepartita della gara contro i nerazzurri, infatti, gli abbonati Serie A potranno ritirare il pack presso la lounge all’interno dello Stadio Centrale del tennis, vicino all’AS Roma Store in viale delle Olimpiadi.

Dal 10 gennaio, invece, per chi non lo avrà ancora ritirato, ci si potrà recare negli AS Roma Store di via Ottaviano, Piazza Colonna, Via del Corso”.

ASRoma.com