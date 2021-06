Roma, Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il 9-10 luglio

L’Assemblea straordinaria degli azionisti di A.S. Roma S.p.A. (la “Società”) è convocata presso la sede operativa in Roma,Viale Tolstoj n. 2/6, per il giorno 9 luglio 2021, alle ore 17.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 luglio 2021 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Informativa ai soci ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.23 dell’8 aprile 2020, come modificato dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, in merito all’art. 2447 cod. civ. Proposta di rinvio dell’adozione delle misure previste dall’art. 2447 c.c. alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’esercizio in corso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Emergenza COVID 19 – Modalità di svolgimento dell’Assemblea ai sensi del Decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso connessa all’epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2021 n. 21), prevedendo che l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “T.U.F.”) – i.e. Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 (il“Rappresentante Designato”). Al citato Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub- deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del T.U.F., in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, come indicato al successivo paragrafo “Deleghe al Rappresentante degli azionisti designato dalla Società.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 106, comma 2, del Decreto, fermo quanto precede, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, per assicurare il regolare svolgimento della stessa, potranno intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 93.942.205,19 rappresentato da n. 628.882.320 azioni ordinarie prive di valore nominale e non frazionabili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell’articolo 83-sexies del T.U.F. e conformemente alle previsioni dell’art. 106 del decreto legge n.18/2020, sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, coloro per i quali l’intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile abbia trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (30 giugno 2021 – “record date”). La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (6 luglio 2021).

Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto, sempre esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla “recorddate” non avranno legittimazione all’esercizio del diritto di intervento e voto nell’Assemblea e, pertanto, non potranno rilasciare delega al Rappresentante Designato. Si rammenta che la comunicazione alla Societàè effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all’intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.