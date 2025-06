Alexis Saelemaekers non si muoverà da Milano. Il belga, che proprio ieri ha compiuto 26 anni, ha ricevuto anche gli auguri della Roma, ma il suo futuro sarà ancora a tinte rossonere. Dopo la stagione in prestito nella Capitale, l’esterno è pronto a rilanciarsi al Milan, spinto dalla fiducia di Massimiliano Allegri, che lo ritiene una pedina preziosa per la sua versatilità, proprio come i tecnici che lo hanno allenato in passato: da Pioli a Fonseca, fino a Thiago Motta e Ranieri.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, già nella scorsa estate Fonseca avrebbe voluto trattenerlo, ma il Milan, per avvicinarsi ad Abraham, aveva preso in considerazione un’operazione incrociata: inizialmente si era parlato di uno scambio, poi di un doppio prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, le divergenze su valutazioni e ingaggi portarono a un prestito secco, senza opzioni.

Anche negli ultimi mesi la Roma ha provato a convincere il club lombardo a cedere il giocatore a titolo definitivo, ma la risposta da Casa Milan è stata sempre negativa. A rendere ancora più intrigante la vicenda è un retroscena: il 26 maggio scorso, Florent Ghisolfi, allora ancora direttore sportivo della Roma aveva incontrato Igli Tare, nel suo primo giorno da dirigente milanista. Ma l’ex ds della Lazio ha subito chiuso la porta a qualsiasi trattativa per Saelemaekers.