Roma, assalto con i big

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Il Covid dà un po’ di respiro alla Roma. Ad attendere il tampo negativo è rimasto il solo Kumbulla. Fonseca prepara la trasferta di Napoli ed è più tranquillo rispetto alle ultime settimane, anche se c’è ancora emergenza in difesa. La rifinitura darà delle indicazioni importanti visto che Mancini, Smalling e Ibanez sono ancora in dubbio. Il brasiliano è più avanti rispetto agli altri due, ma il tecnico è fiducioso nel loro recupero. Anche Fazio ha recuperato, ma non è al massimo. La squadra partirà domani mattina e tornerà nella notte sempre in treno. Mirante torna tra i pali, mentre gli esterni saranno Spinazzola e Karsdorp. In mezzo Pellegrini e Veretout, davanti Dzeko con Pedro e Mkhitaryan. Fonseca è riuscito a dare un’impronta molto offensiva alla Roma: sono 120 gol all’attivo messi nelle sue prime 60 partite da allenatore giallorosso. La crescita realizzativa è costante e la svolta c’è stata proprio a Napoli dove si è passati alla difesa a tre. La Roma perse, ma quella rimane l’ultima sconfitta sul campo in Serie A.