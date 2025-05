Tuttosport (F. Tringali) – Ranieri sogna l’ultimo capolavoro. Deve vincere a Torino e sperare. Solo un passo falso della Juve riaprirebbe i giochi per il quarto posto. Se gli riuscisse il colpo, chiuderebbe la sua carriera da allenatore con l’ennesimo miracolo.

Lasciare in eredità al nuovo allenatore l’Europa che conta garantirebbe alla Roma un futuro radioso, sul lato sportivo ed economico. Intanto i giallorossi hanno incassato 24 milioni dalla cessione di Le Fée, passato al Sunderland già a gennaio in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione nella massima serie. Cosa avvenuta grazie alla vittoria in rimonta ai danni dello Sheffield.