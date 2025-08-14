CalciomercatoMercatoNewsPrimo piano

Roma, assalto a Sancho: offerto prestito annuale

Dall’Inghilterra rimbalza una voce pesante di mercato. Secondo Paul Joice del Times, la Roma avrebbe messo sul tavolo un’offerta per un prestito annuale al Manchester United, con l’obiettivo di portare a Trigoria Jadon Sancho.

Il talento inglese è legato ai Red Devils da un contratto in scadenza nel 2026, ma i giallorossi vogliono provarci subito, puntando su un’operazione a titolo temporaneo per piazzare il colpo dell’estate.

La società avrebbe presentato un’offerta per un prestito annuale per l’esterno del Manchester United considerato fuori dai piani e con uno stipendio di 250.000 sterline a settimana. Lo United, però, preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Sul giocatore c’è anche l’interesse del Besiktas.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, dopo i colloqui con gli agenti del calciatore, la Roma ha avviato i dialoghi anche con il Manchester United per sondare la fattibilità e la struttura dell’operazione. Il club inglese spinge per una cessione a titolo definitivo, una soluzione al momento ritenuta difficile dal club giallorosso. La Roma, come altri club interessati, confida che alla fine lo United possa aprire alla formula del prestito. I prossimi contatti serviranno a chiarire le condizioni fondamentali, come la ripartizione dell’oneroso ingaggio e l’eventuale costo del prestito stesso.

 

Scritto da Redazione

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

I più letti

Pagine Romaniste
Copyright @ Pagine Romaniste - All Rights Reserved
Facebook Instagram Twitter Youtube