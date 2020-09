Roma, arsenico e vecchi merletti. La triste prima di Dan all’Olimpico

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Dan Friedkin sapeva di stare comperando una società non esattamente in buona salute, ma non immaginava che al debutto all’Olimpico si sarebbe trovato dinnanzi a tanti e svariati problemi: 1) La sconfitta a tavolino nella prima giornata contro il Verona. 2) Il caso Dzeko, col bosniaco ormai che sembra vicino alla permanenza. 3) Il caso Milik, strettamente legato al punto precedente e che sembra in stallo completo. 4) Gli errori di Fonseca, in primi i mancati cambi. 5) La situazione negli uffici di Trigoria, con una moltitudine di dirigenti in uscita. 6) Il malcontento dei tifosi. 7) L’immobilismo del mercato in uscita che non consente tanti movimenti in entrata. Tanti punti problematici che obbligano Dan a prendere decisioni difficili.