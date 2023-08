Corriere della Sera (E. Zotti) – A Trigoria in arrivo almeno due rinforzi entro l’inizio del campionato. A meno di una settimana dall’esordio con la Salernitana, la missione del general manager del la Roma Tiago Pinto è quello di consegnare a Mourinho, seppur in netto ritardo, le pedine necessarie per completare la mediana giallorossa. Le trattative per portare Leandro Paredes e Renato Sanches sono destinate a sbloccarsi nelle prossime ore. L’argentino ha già un accordo di massima con il club dei Friedkin ed è pronto a decurtarsi pesantemente l’ingaggio da 8 milioni percepito in Francia ed attende soltanto la fumata bianca tra le due società. Discorso diverso invece per Sanches, pronto a trasferirsi in prestito sarà il Paris Saint-Germain a contribuire al pagamento dello stipendio da 6,5 milioni a stagione. Anche la trattativa per il portoghese è alle battute finali.

L’effetto domino provocato dalla cessione di Neymar però potrebbe favorire la Roma anche per il discorso centravanti, riportando in pole position Marcos Leo-nardo. Il Santos ha diritto a percepire il 4% della vendita del giocatore dal Psg al club arabo. L’operazione rimane complicata ma la Roma, che non ha ancora alzato l’offerta da 12 milioni più 6 di bonus, può contare sulla volontà del ragazzo di trasferirsi ad ogni costo alla corte di Mourinho.

Importanti sviluppi potrebbero arrivare nei prossimi giorni, soprattutto se la pista che porta a Duvan Zapata dell’Atalanta dovesse continuare ad essere tortuosa. Oltre all’accordo con la Dea manca quello con il giocatore, il quale è disposto a trasferirsi soltanto a titolo definitivo.