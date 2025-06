Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma si prepara a contabilizzare tre plusvalenze molto importanti per il bilancio: Le Fée, Dahl e Zalewski. Soldi che aiuteranno la società ad avvicinarsi ai limiti imposti dal fair play finanziario.

Entro la fine della stagione 2025/2026 la Roma dovrà aver riportato le perdite gestionali aggregate del 2024 e del 2025 entro i 60 milioni. L’equilibrio tra ricavi e costi, disastrato nel 2020, al cambio di proprietà, non è ancora stato raggiunto. La Roma in questo mercato dovrà generare flussi di cassa attraverso il patrimonio dei calciatori, aumentare il fatturato con il nuovo sponsor e azzeccare una serie di operazioni sostenibili in entrata.