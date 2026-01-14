Roma, arriva Donyell Malen a Ciampino: secondo acquisto giallorosso del mercato invernale

Donyell Malen è arrivato a Ciampino, accolto da una cinquantina di tifosi giallorossi che hanno voluto salutarlo fin dal suo primo ingresso nella Capitale. L’attaccante olandese diventa così il secondo rinforzo del mercato invernale della Roma, con Gasperini che ora può contare su un’altra opzione offensiva per la seconda parte di stagione. L’arrivo di Malen segna un passo concreto nella strategia del club di potenziare il reparto avanzato, mentre il giocatore proseguirà con le procedure di rito prima di unirsi al gruppo. L’ambiente romanista osserva con curiosità e aspettativa il suo sbarco, primo tassello di un’avventura che inizia sotto gli occhi dei tifosi.