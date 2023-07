Il nuovo giocatore della Roma, Houssem Aouar al termine dell’amichevole vinta contro la Boreale, è intervenuto ai microfoni del club. Queste le sue dichiarazioni:

“La prima settimana è andata bene per me e per la squadra. Stiamo lavorando bene. Fa molto caldo qui a Roma, ma siamo pronti per la stagione”

La tua prima impressione sui nuovi compagni di squadra?

“Non conosco ancora tutti i giocatori qui ma l’integrazione è andata molto bene. Spero di giocare molto bene qui, perché è un grande club con grande ambizione. Stiamo lavorando”



Oggi prima partita e primo gol. Sei già a tuo agio con la squadra

“Come ho già detto è la prima settimana, ma stiamo lavorando. Sono motivato, sto bene qui e mi trovo bene con i compagni”