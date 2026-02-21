IL MESSAGGERO (Daniele Aloisi) – Fuori da un mese per un problema alla caviglia sinistra, nei giorni scorsi Evan Ferguson è volato a Brighton per un consulto con i medici del club inglese proprietario del cartellino. La terapia conservativa non sta dando gli effetti sperati e l’ipotesi operazione non è da escludere. In caso di intervento la stagione sarà terminata in anticipo, per questo l’irlandese non ha ancora detto ‘si’. Evan vorrebbe provare a giocare i playoff di marzo validi per staccare uno storico pass per il Mondiale in programma in estate. Ma sarebbe un danno anche per la Roma, che lo ha inserito in lista Uefa.

Nel frattempo, l’emergenza infortuni in attacco non si placa. Dybala domani non ci sarà. Ci proverà Soulé, ma il consiglio dei medici è quello di riposare. Out ancora El Shaarawy. Due i piani per la Cremonese: o riproporre il tridente composto da Pellegrini, Zaragoza e Malen, oppure alzare un centrocampista sulla trequarti dietro a Lorenzo e l’olandese. In quel caso ballottaggio tra El Aynaoui e Pisilli. Se il pacchetto offensivo è ancora in difficoltà, Gasperini può sorridere per i recuperi di Hermoso e Wesley. Possibile turno di riposo per uno tra Mancini (in difficoltà a giocare con la mascherina) e N’Dicka, entrambi diffidati e a rischio per la Juve.