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Roma, ansia per Çelik: oggi gli esami decisivi in vista del Bologna

Redazione
Pubblicato 1 ora fa il 16/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Roma, ansia per Çelik: oggi gli esami decisivi in vista del Bologna

L’infermeria torna a far preoccupare la Roma in un momento delicato della stagione, con gli impegni europei alle porte e le rotazioni che diventano fondamentali. Dopo il ko in campionato, lo staff giallorosso attende risposte decisive sulle condizioni di Zeki Çelik, fermatosi durante l’ultima gara per un problema muscolare.

Il terzino turco si sottoporrà oggi agli esami strumentali per chiarire l’entità del fastidio al polpaccio accusato nella trasferta contro il Como. La sua presenza per il ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna resta in forte dubbio, mentre a Trigoria continua a tenere banco anche la questione legata al rinnovo contrattuale in scadenza a giugno.

Ha un problema al polpaccio, speriamo sia un principio di crampi. Per noi è importante perché può fare più ruoli e lo avrei spostato in difesa. Speriamo possa recuperare per giovedì”. Con queste parole l’allenatore Gian Piero Gasperini ha commentato la situazione del turco, che in stagione ha già totalizzato 36 presenze ma è reduce da un periodo di rendimento in calo.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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