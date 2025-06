Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Falsa partenza, l’affare Angeliño-Al-Hilal è rimandato. La trattativa che inizialmente sembrava essere lampo e in via di definizione alla fine ha rallentato talmente tanto da non chiudersi nei tempi prestabiliti. Così il club saudita andrà al Mondiale senza il rinforzo sulla corsia sinistra e la Roma che già pregustava il ricco affare da 25 milioni complessivi sarà costretta a sperare che non ci saranno ulteriori ripensamenti. Le cause del rallentamento della trattativa sono diverse e coinvolgono sia l’Al-Hilal sia l’esterno che non è mai partito dalla sua casa in Spagna verso Parigi, quartier generale in Europa del club saudita.

Il primo problema è stato di natura economica: Angeliño per accettare il trasferimento a Riyad ha chiesto di poter triplicare il suo attuale ingaggio che ammonta a circa 3 milioni di euro netti. L’Al-Hilal ha inizialmente offerto 7 milioni di euro per poi spingersi fino a dieci netti per tre anni: un contratto ritenuto congruo dallo spagnolo. Tuttavia il via libera da parte della Roma a partire per Parigi non è mai arrivato poiché i sauditi lunedì pomeriggio hanno preso ulteriore tempo per definire la trattativa lasciando in standby l’operazione. Il motivo? Un nuovo tentativo con l’entourage di Theo Hernandez per convincere il ragazzo ad accettare la destinazione. Il francese è sempre stato la prima scelta della squadra di Simone Inzaghi, tuttavia l’esterno ha rifiutato ancora una volta sperando di potersi trasferire all’Atletico Madrid. Il congelamento della trattativa di fatto ha portato alla grande beffa per l’Al-Hilal che non è riuscito ieri a concluderla prima della deadline per la consegna alla Fifa della lista definitiva dei giocatori che potranno scendere in campo negli Stati Uniti.

Affare rimandato oppure saltato? Questo dipenderà chiaramente dall’Al-Hilal. La Roma si aspetta un confronto a breve con il club per capire le intenzioni riguardo l’operazione, quindi se proseguirla e chiuderla nei prossimi giorni in modo tale da far partire il giocatore per sostenere le visite mediche e non convocarlo per il raduno giallorosso di inizio luglio. Ghisolfi tra l’altronon vorrebbe tirare per le lunghe la trattativa anche per evitare un dietrofront dei sauditi che adesso con più tempo a disposizione potrebbero virare su altri obiettivi. Le prossime ore saranno quindi importanti per valutare attentamente la situazione e capire se l’affare potrà portare davvero a una fumata bianca. Ghisolfi spera nella conclusione della trattativa per poter ricavare una ricca plusvalenza entro il 30 giugno e dirottare i 25 milioni nel budget degli acquisti. Uno dei nomi visionati per sostituire Angeliño, riporta Radio Manà Manà Sport, è quello di Maxim De Cuyper, classe 2000 del Club Brugge. La Roma aspetta la mossa saudita e spera: Gasperini cerca un esterno fisico ed è pronto a lasciar andare Angeliño. E a proposito di mercato in uscita: per i media argentini Paredes è sempre più vicino al Boca Juniors.