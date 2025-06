Il calciomercato estivo non è ancora entrato nel vivo, ma in casa Roma si iniziano già a delineare alcune possibili operazioni in entrata e uscita. Uno dei nodi da sciogliere riguarda il futuro di Angeliño, protagonista di una buona seconda parte di stagione in giallorosso, ma ora al centro di attenzioni esterne che potrebbero cambiare il suo destino. I giallorossi, nel frattempo, si stanno muovendo per non farsi trovare impreparati.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Angeliño era stato vicino al trasferimento all’Al-Hilal nella finestra riservata ai club qualificati al Mondiale per Club: 20 milioni alla Roma e 10 al giocatore. L’affare, tuttavia, è saltato per motivi burocratici, ma potrebbe riaprirsi nei prossimi mesi. In caso di cessione, Florien Ghisolfi e il suo staff hanno già individuato il possibile sostituto: si tratta di Maxim De Cuyper, esterno sinistro belga di proprietà del Club Brugge.

Classe 2001, De Cuyper è considerato uno dei profili più interessanti del campionato belga. La Roma avrebbe già avviato i contatti con il suo entourage e il giocatore si sarebbe detto disponibile al trasferimento nella Capitale. Il Club Brugge, consapevole dell’interesse di più club europei, parte da una valutazione di circa 15 milioni di euro più bonus. Un’operazione non semplice, ma che potrebbe prendere forma qualora Angeliño decidesse di lasciare definitivamente Trigoria.