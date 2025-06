L’Al Hilal di Simone Inzaghi cerca un terzino sinistro. In cima alla lista dei desideri c’è Theo Hernandez che però non ha ancora accettato l’offerta. Come riportato da Gianluigi Longari, però, il club sta analizzando le alternative e, tra queste, ci sarebbe Angeliño. Lo spagnolo ha aperto al trasferimento e Simone Inzaghi ha dato il suo benestare all’operazione, che potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore.