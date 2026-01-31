Giornate delicate a Trigoria, tra campo e infermeria, con la Roma costretta ancora una volta a fare i conti con assenze pesanti e riflessioni di mercato che si intrecciano con l’attualità sanitaria della squadra. Non un fulmine a ciel sereno, ma un rallentamento che pesa nel momento clou della stagione.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Paulo Dybala si è fermato nuovamente a causa di un edema con infiammazione della capsula articolare laterale del ginocchio. Gli esami strumentali hanno confermato uno stop di circa due settimane: l’argentino salterà sicuramente le sfide contro Udinese e Cagliari, con un possibile rientro fissato per la trasferta di Napoli del 15 febbraio.

Sul fronte mercato, intanto, si raffreddano definitivamente alcune piste offensive. L’idea Ibrahim Sulemana è tramontata dopo la chiusura in uscita dell’Atalanta, mentre l’operazione Christopher Nkunku è considerata fuori portata: il Milan non apre al prestito e chiede 35 milioni per il cartellino, con costi giudicati eccessivi anche per un’eventuale soluzione temporanea.