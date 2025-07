Ancora lavoro differenziato per Dovbyk e Salah-Eddine che, difficilmente, riusciranno a recuperare per l’amichevole contro l’UniPomezia, in programma domani. Il nuovo numero 9 ha avuto un problema muscolare il giorno dell’amichevole con il Trastevere; per il terzino olandese, invece, c’è da recuperare da un trauma distorsivo alla caviglia.