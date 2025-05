La Roma, come riaffermato prima della partita contro l’Atalanta da Ghisolfi, non è in procinto di annunciare l’allenatore della prossima stagione. Ai vari nomi usciti in questi mesi, di cui alcuni “bruciati”, secondo quanto riportato da Rudy Galetti di TEAMtalk, si sarebbe aggiunto quello di Enzo Maresca. Il suo futuro al Chelsea è più che incerto, visti alcuni dubbi interni al club inglese. I giallorossi starebbero considerando fortemente l’italiano come possibile successore di Ranieri, personalmente consigliato dal mister testaccino. Molto dipenderà da come si evolverà la situazione in quel di Londra, ma la Roma è pronta ad avventarsi sull’ex Leicester.

