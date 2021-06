Roma, amichevoli precampionato: attesa una risposta dalla Reggina

La stagione della Roma è pronta a salpare. Per la prossima settimana è previsto l’arrivo di José Mourinho. Il 6 luglio, poi, prenderà il via il raduno sotto gli ordini dello Special One. In quel periodo, la Roma giocherà delle amichevoli con avversari di calibro inferiore. Una di queste potrebbe essere la Reggina.

Come riportato dal Corriere della Sera, il club giallorosso attende una riposta da parte del club amaranto. Qualora dovesse andare in porto, le strade della Roma si incrocerebbero con due ex: Ricardo Faty e Jerery Menez. Ex in campo, ma non solo. Alla Reggina c’era anche Antonio Tempestilli. Nominato responsabile del settore giovanile a maggio 2020, a dicembre ha assunto anche la carica di direttore generale. Nel febbraio di quest’anno ha però abbandonato entrambi i ruoli a causa di divergenze con la dirigenza.

Faty ha vestito la maglia giallorossa per una sola stagione (2009-10), totalizzando 8 presenze senza alcun gol. L’esterno, invece, è rimasto dal 2008 al 2011: 84 presenze e 7 reti. La Reggina ha chiuso il campionato di Serie B all’undicesimo posto.