Si arricchisce di un’altra amichevole – già programmato un incontro con il Lens il 2 agosto – il ritiro pre-campionato della Roma. Proprio in mattinata, sui propri account social, la squadra di Trigoria ha annunciato un’amichevole contro il Kaiserslautern il prossimo 26 luglio, in Germania. Un test in cui Gasperini metterà in pratica le prime indicazioni date ai propri giocatori.