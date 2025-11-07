Roma, allenamento senza Dybala e Angeliño. Ferguson torna a correre: valutazioni in corso per la nazionale

Ripresa degli allenamenti oggi a Trigoria per la Roma, in vista dei prossimi impegni stagionali. Il gruppo si è ritrovato sul campo per la seduta odierna, ma non tutti i giocatori erano presenti.

Assenti Paulo Dybala, Leon Bailey, Evan Ferguson e Angeliño. In particolare, Ferguson ha iniziato a svolgere lavoro individuale sul campo, segnale positivo nel percorso di recupero dopo l’infortunio alla caviglia. L’attaccante irlandese sarà valutato nelle prossime ore per capire se potrà rispondere alla convocazione della sua nazionale.

La situazione verrà monitorata dallo staff medico giallorosso, che deciderà insieme al giocatore e alla federazione se autorizzare la partenza. Intanto, il resto della squadra ha proseguito la preparazione con esercitazioni tattiche e lavoro atletico.