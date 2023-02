Roma, allenamento individuale per Paulo Dybala

La Roma si prepara ad un match decisivo: quello di giovedì sera allo stadio Olimpico contro il Salisburgo. Dentro o fuori per continuare a sperare a lottare nel percorso in Europa League. Nella seduta di allenamento di questa mattina a Trigoria, Dybala non si è allenato con il resto del gruppo, ha svolto bensì una sessione individuale. La Joya non ha ancora del tutto recuperato dal problema muscolare accusato nella gara contro il Salisburgo. Domani sarà decisivo per capire le sue condizioni e se ci sarà la possibilità di vederlo in campo giovedì sera.