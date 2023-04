Roma, allenamento in vista del match contro il Feyenoord – VIDEO

La Roma dopo il match di sabato contro il Torino torna in campo al Fulvio Bernardini. I giallorossi hanno svolto una sessione di allenamento alle ore 15.00 per preparare la sfida di giovedì prossimo contro il Feyenoord. Sul terreno di gioco presenti anche i giovani Matteo Cichella e Luigi Cherubini della Primavera. La squadra di Mourinho sarà impegnata nella sfida di Europa League contro gli olandesi in trasferta.

Pasquetta al lavoro in vista di Feyenoord-Roma 👊#ASRoma pic.twitter.com/fP6jtstots — AS Roma (@OfficialASRoma) April 10, 2023