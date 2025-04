Giovedì 17 aprile alle ore 16, la Roma tornerà ad allenarsi al Tre Fontane davanti ai propri tifosi, come successo per il 1°gennaio scorso. Come annunciato dalla stessa società giallorossa, dalle ore 12 di oggi è possibile prenotare gratuitamente il posto sul sito ufficiale.

🏟 È scattata la fase di richiesta dei segnaposto per l’allenamento aperto al Tre Fontane! 🗓 La sessione è programmata per giovedì 17 aprile alle ore 16:00 👉 Prenota ora il tuo posto!

🔗 https://t.co/5TuEhrY7rd#ASRoma pic.twitter.com/Fxoqj30LCz — AS Roma (@OfficialASRoma) April 15, 2025