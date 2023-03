Roma, allenamento a Trigoria: presenti in gruppo Pellegrini, Belotti e Llorente – FOTO

Alla vigilia della gara europea contro la Real Sociedad, la Roma è scesa in campo a Trigoria per la seduta di allenamento. Alle 15.55 la partenza verso la Spagna e alle 18.30 è in programma la conferenza stampa di Mourinho e Pellegrini. Nella seduta odierna, Belotti, Pellegrini e Llorente hanno lavorato in gruppo. C’è la possibilità di vederli in campo contro i baschi. Il capitano si è allenato con un cerotto in testa, dopo essersi procurato 30 punti di sutura in testa nel match di andata. Belotti con un tutore al braccio. Il gallo si è sottoposto pochi giorni fa ad un intervento al quarto metacarpo.