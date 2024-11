Questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi in vista dell’Europa League. Al Centro Sportivo Fulvio Bernardini la squadra è stata divisa in due gruppi: scarico per chi ha giocato ieri dal 1° minuto, allenamento in campo per chi è subentrato o rimasto in panchina. In gruppo anche Dybala ed Alexis Saelemaekers.

